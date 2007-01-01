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Летнее тепло наконец подбирается к Калужской области

Калужская область наконец-то получает долгожданное летнее тепло.
Ольга Володина
02.07, 06:00
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Сегодня температура поднимется на 4 градуса, достигнув +18°C днем после утренних +12…13°C.

Несмотря на июль, северо-западный ветер продолжает приносить прохладу. Ожидаются кратковременные дожди, но уже менее интенсивные, чем раньше. К вечеру возможны кратковременные солнечные просветы, хотя облачность сохранится.

Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст. Влажность воздуха будет колебаться от 60 до 80%, в зависимости от интенсивности осадков.  

По данным синоптиков, в ближайшие дни регион ждет настоящее лето с температурой до +27°C.

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