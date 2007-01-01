В июне в Калуге осадков выпало на 30% больше нормы

По словам известного калужского метеоролога Татьяны Инкиной, в последний день месяца был установлен исторический дневной минимум и рекорд по холоду.

Средняя температура месяца была всего на градус ниже нормы. Дождей выпало намного больше — 130 % климатической нормы.

Однако в первом месяце лета в Калуге зафиксировали максимальную температуру воздуха — плюс 28,5 градуса.

- Колебания температуры воздуха в первой декаде июля возможны. Но общая тенденция на потепление очевидна, - добавила Татьяна.