Летнее тепло обходит стороной Калужскую область

Жителей Калужской области ждет продолжение нетипично холодной для лета погоды.

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Первый день июля не принесет долгожданного тепла - столбики термометров не поднимутся выше +14°C днем, а ночные температуры останутся на уровне +12°C. Метеорологи отмечают, что такая погода на 5-7 градусов ниже климатической нормы для этого времени года.

Пасмурная погода будет сопровождаться периодическими дождями и высокой влажностью (84-89%). Северо-западный ветер скоростью до 5 м/с создаст дополнительный дискомфорт, усиливая ощущение холода. Атмосферное давление останется в пределах нормы - 736 мм рт. ст.

Единственным утешением станет стабильная геомагнитная обстановка (3 балла), что благоприятно для метеозависимых людей. Синоптики пока не прогнозируют скорого потепления, рекомендуя жителям региона не спешить убирать теплую одежду и быть готовыми к дождливой погоде в ближайшие дни.