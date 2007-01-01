В Калуге ощущаемая температура упала до +7°C

В последний день июня вместо солнечного тепла жители региона получили настоящий «климатический сюрприз».

Ощущаемая температура упала до +7°C - словно середина осени, а не лето.

По данным синоптиков, в понедельник, 30 июня, норма для этого дня - +22°C, но реальность оказалась суровее: столбики термометров едва дотянули до +14°C.

Дожди и прохлада останутся с калужанами еще как минимум на три дня.

Тополиный пух есть, июль на подходе, а вот жары мы, кажется, так и не увидим.