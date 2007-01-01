Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калуге ощущаемая температура упала до +7°C
Новость дня Погода

В Калуге ощущаемая температура упала до +7°C

Дарья Джуманова
30.06, 11:56
1 484
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В последний день июня вместо солнечного тепла жители региона получили настоящий «климатический сюрприз».

Ощущаемая температура упала до +7°C - словно середина осени, а не лето.

По данным синоптиков, в понедельник, 30 июня, норма для этого дня - +22°C, но реальность оказалась суровее: столбики термометров едва дотянули до +14°C.

Дожди и прохлада останутся с калужанами еще как минимум на три дня.

Тополиный пух есть, июль на подходе, а вот жары мы, кажется, так и не увидим.

Новости по тегу
непогода
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFPeXdQRVhCbVZtbEVDU2x5cnBhOWc9PSIsInZhbHVlIjoiUjkzWGJxWDZGOTIydmdHMmJjcm9pQzFraWpucFFPVDQ2U0NaZE41REJMT0tXV25UeTRiQWEyVHB6WjUrYjZpSU5sYWZRd2U1WWlWSU0rdGtUbU1wRmVmeWFCLzBSNXRwR1lVMW5TdmxPY0YvZkJBeFoyOFF3SVlmOG8rS2doM3o5NEJ6Y2crSllKTWhDbnBrdFZ0Zjl3Q3ZLS3laZ3FLdTQ4bVRPZjRrcDRvSWFRYm10dzNmQlQvTmt6MVYxakZOVnJaUTVYMEdYUnJKcmpYMGZRQjN5TXM1cnZSZGpQNzJGcGdYUlFEWnAzVFRFYUVWMlVWYmFBc295TmdqVFlweVNvVXF4ZS8xcmZWS1Z4TWtFNW5lTlNlWVE5TWJ6NzNqUWpsZzE4RkhvOGRHQ1JsV2RqeS9RS0hHVXVkRnNpM3c3VklPeXQzU2MzbEpWbjM5T0V5VXBHdm9VNEQ5ekFVMEdqelN2WGNoVkpVRUh3V3BoMCtMWFZoRTd6ZWdyVEF6Z2piRWwwRTlPcVFwcXp2MStYZEtUaFJFOVp0NnBRS2ZrWmRrbjc1VHIwY0NHUUM3Nkw3ZjZ1b1p1OFZRdnlZZiIsIm1hYyI6IjgwMmNhOWNiMDEzMzU0ZjM2YTU4ZmYwYjg1MjgzN2ZmZDhlOTdhMDAxMmM5NDBkMGY1MThmM2U5NWUxN2VlYTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllrSFpkL2tsTW5HK0dpQ0xORVRDUGc9PSIsInZhbHVlIjoieFVBUjdZYmhNUGFha3NuUmJ5ZG1DWWwxSjU5R1h3RFdPVnk5dDRUUHI3QUF5d3J1YkZuZisyaFVJaFIwTE5va3lLYWFWbXo3TzZBYW9ycCsxK0lQLzFxS3lxbFJYU0dLMEpuUE1RRGdBU3BYQ2VOVmpLL1JLRWdoSUZBLzM3VlJ1dnkvcW9OOGgzc3pSTzJET3ZDdStFOGQycmVUUkE3eS9hZkgrU2p6bjBqNkg3NmY0NUp6M2U2ejRhbkZGem01YTFOUzJQWnBxUWxFSUx3ZkJHU1pHUU53YkpJYnRhYUZDWExLbEZaNEZLNWlKYjMyOENlV3pFTW4zN3VWMXByR1owUTFkMVo3ckVTa3hPdHYxNEQvRUZUNU1sVmFuUjhkOTkrNVoxTUxsek55SkRCbklsYlArZk9FNmcwdGhIckFRT2F4U3Z2THZRZUtMREJWcEZoNlVjT0d3Z3dGa3dKcWFzbWxTb0xnNHc2bGVURGNKcjJrQXRZU2ZkY01SeTdOQ1pPU2NqZGljd0VIRitjM3ZSbnlRTm16NytaT1JGeWtwdzBlRy9IOFl5VXRMQXRWQm5JYmFJOEZxMXRaWlJ1dGswNmJoWG44aUZxdXQ0ejVmNFVuOXV5VkRpUlpvTnExVlc4RWpQd2N3YmxMaGY1STlvVk1BbCtubFB3dDV1NFJndG1kc3VIT0JubmI0aVdrTUFtbGNLUFRtbEtCOTJLM281Rm9TNXp2TGRVZlJkb1U3L3NtNlZqdU0zRStZZms1eFd4bklkaFliQkw1eWEwcldLMVNpbkJ2cXRZc21NUFJiSFpsTUVXQUs4bGpaUXcxSmMvMGl0aDJOT3hBTmxJeiIsIm1hYyI6IjlkM2QzNzU2NTM4ZTlkM2MyNzRmMmM2NjQ2NzUyMTk4ZGY3Y2I1NGY3NDU2ZmM5ZWQ2MGQ0ZmNiMDg1ZjE2YWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+