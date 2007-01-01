Начало недели в Калуге встретило горожан по-осеннему хмурым утром
Что обещают синоптики:
- Моросящий дождь, что "без ветра льёт – к долгой ненастью"
- Столбик термометра застрянет на +14°C
- Порывистый западный ветер (до 14 м/с) будто подтверждает: "Ветер с запада – жди гостя" (в данном случае – непогоды)
Мудрость предков:
- "На Маняку дождь – грибов жди полное лукошко"
- Низкое давление (726 мм рт.ст.) намекает: "Туман утром стелется – днем дождь развеселится"
Но не стоит грустить! По народному календарю, "после Манякиного ненастья семь дней до солнца счастья". А пока можно достать забытый дома зонт, заварить душистый чай и вспомнить, что "дождь не ливень – землю напоит, да не размочит".
Природа мудра – этот день идеален для неспешных размышлений под мерный стук капель по подоконнику. Главное помнить: "За мокрым понедельником обязательно придет солнечный вторник".