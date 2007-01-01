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Начало недели в Калуге встретило горожан по-осеннему хмурым утром

30 июня, в день Маняки-огуречницы, природа решила напомнить: "Солнышко хоть и высоко, да до земли тепло не доходит".
Владимир Андреев
30.06, 06:00
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Что обещают синоптики:

- Моросящий дождь, что "без ветра льёт – к долгой ненастью"

- Столбик термометра застрянет на +14°C

- Порывистый западный ветер (до 14 м/с) будто подтверждает: "Ветер с запада – жди гостя" (в данном случае – непогоды)

Мудрость предков:

- "На Маняку дождь – грибов жди полное лукошко"

- Низкое давление (726 мм рт.ст.) намекает: "Туман утром стелется – днем дождь развеселится"

Но не стоит грустить! По народному календарю, "после Манякиного ненастья семь дней до солнца счастья". А пока можно достать забытый дома зонт, заварить душистый чай и вспомнить, что "дождь не ливень – землю напоит, да не размочит".

Природа мудра – этот день идеален для неспешных размышлений под мерный стук капель по подоконнику. Главное помнить: "За мокрым понедельником обязательно придет солнечный вторник".

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