Калужским выпускникам стоит подготовиться к дождливой погоде

Сегодняшний День выпускника в Калуге пройдёт в сопровождении дождя.

Утром столбики термометров покажут +17°C, к полудню потеплеет всего до +18°C, а с началом осадков во второй половине дня температура вновь опустится. К вечеру ожидается +15°C, а ночью — всего +12°C.

Метеорологи предупреждают о проливных дождях с 14:00. Влажность достигнет 85%, что вместе с восточным ветром (3 м/с) создаст не самые комфортные условия для уличных гуляний. Атмосферное давление останется в норме — 740 мм рт. ст.

Выпускникам и их родителям стоит выбрать непромокаемую обувь, взять компактные зонты и продумать запасные варианты для фотосессий.

Несмотря на капризы природы, этот день навсегда останется одним из самых ярких в жизни. Главное — хорошая компания и праздничное настроение, которое не испортит никакой дождь!