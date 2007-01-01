Калужские спасатели предупреждают о приближении грозового фронта

26 июня Главное управление МЧС по Калужской области распространило экстренное метеопредупреждение.

По данным Калужского гидрометцентра, до 19 часов вечера в регионе прогнозируются сильные ливни, грозы и порывы ветра до 15 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям проявлять особую осторожность при нахождении на улице. Во время грозы велосипеды и мотоциклы становятся источниками повышенной опасности — эти транспортные средства лучше положить на землю и отойти на 30 метров.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номерам «112», «01» или «101». Круглосуточно работает телефон доверия регионального МЧС: 8 (4842) 54-77-90.