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На Калужскую область надвигается гроза

Дарья Джуманова
25.06, 12:09
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Согласно прогнозу Калужского гидрометцентра, в среду, 25 июня, во второй половине дня ожидаются ливневые дожди, гроза и порывистый ветер до 17 м/с.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 19:00.

Сотрудники МЧС рекомендуют калужанам соблюдать меры предосторожности: избегать приближения к линиям электропередач, неустойчивым конструкциям и деревьям.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить в экстренные службы: «112», «01», с мобильного «101».

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