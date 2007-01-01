В Калужской области ясное утро перейдёт в дождливый вечер

Сегодняшний день в Калужской области начнётся с солнечной, но прохладной погоды.

Ночью столбики термометров показывали всего +8°C, а утром температура едва достигает +10°C. Однако к обеду воздух прогреется до +21°C.

Во второй половине дня погода резко изменится: после 15:00 небо затянут тучи, начнутся проливные дожди, которые продлятся до вечера. Ветер, сначала слабый и южный, к вечеру усилится до 12 м/с и повернет на юго-запад. Из-за дождя станет прохладнее — температура упадёт на 3-5 градусов.

Калужанам стоит быть готовыми к природным переменам и брать с собой зонты.