Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ясное утро перейдёт в дождливый вечер
Новость дня Погода

В Калужской области ясное утро перейдёт в дождливый вечер

Сегодняшний день в Калужской области начнётся с солнечной, но прохладной погоды.
Ольга Володина
24.06, 06:00
0 2567
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ночью столбики термометров показывали всего +8°C, а утром температура едва достигает +10°C. Однако к обеду воздух прогреется до +21°C.

Во второй половине дня погода резко изменится: после 15:00 небо затянут тучи, начнутся проливные дожди, которые продлятся до вечера. Ветер, сначала слабый и южный, к вечеру усилится до 12 м/с и повернет на юго-запад. Из-за дождя станет прохладнее — температура упадёт на 3-5 градусов.

Калужанам стоит быть готовыми к природным переменам и брать с собой зонты.

Лента настроения
6 оценили
0%
0%
0%
33%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImViUEdpcHZLZ1NHbEhQOWlncnBKVEE9PSIsInZhbHVlIjoibkxtNlFnUXhwSmlPUXV3YTBTOTZMSkU2MWRxbmNNMnNKT3pqZ2M4dHorOURVLzU5eWtTNy8rOWFqUERsbXBTMXY1bkxTaG5kNWZHQk0yZ3FlVkE0SlI2RlMwSzNaRkd6TDZVT0JzOWx0VGVyY0cweGNTaDdTZWdOVUc2Sjh1b2Q3UUpMem5HbXRWNUxocFVLRmkvUEJVQmgwOWttNC8vU0tYQkkrWlVJRGhuWmlBWFZRMEtweHVuSmljZkRGY0RvcDJ3RlMzNVVZZUhhdEdkR0tCNkVzR0Z2WUo2MG90WGpOYlVmRndMWXNrbnk0b2pGSGZQaytjZGVhUmJaMVNkVDdna09MYkduUFB6bGRiUlhvTTNHaU5uQ0ZrdDFWZDZSN0hValNiYXZyOHhJeG9IVkJnNHdNRVp1YnVkZjNWUnhlaTJ2RjlLM3ZzaFJKdXF2K3krbFowT2dHWGZ4MzRzR2NjeUJjMGVNeG9qLzhqdDdrRjkrNzEwYTRsaGlhaWNiYy9oWitkNVlQWmRnZGs4REdVMm5yREEyZDdUb1Y0YzVKU0FQV3VLc0t6NS9vaUZybDJ4MDRKVytmeG1ORURpdCIsIm1hYyI6ImY3YTRkYjZjZjFiYjVlODBhMTJhOTBjNzNmZmZlM2RmMzZlNGM0NzQzYTVmZGUxZjFmNjI0ZjA5Y2Y5YmQ0YzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InU4OXB2ZWtUZjNhWUkyR1JWbmJZU0E9PSIsInZhbHVlIjoibVhFMXhtcHp4anQ5WHdyNThraC8reFdtbm9pRmhMM0RpdXA5bjhGajgvNm5xcUxsY29WQnVBSXVzcHhKNk43RUFEUXNUWndNc3pja0ZQTFFDS0twZUphMkFITzlDZEFub3dYWDduQitkcVlOZHdSM0hrVVR2SnArZFNveFR6bmxNR3RaRnljc2RIUDlTb1hhMXhTTWZsYlZLeHprb2tYNEVUZUd6MEZsRlc1bFVsSTkwTThlMVdCblB3ZjJ5Qlg3KzJLSVVRZEhZMS9oVldudjkvcU5vQmgyMk51cVB4cnJUVU5pZmxXbDduZ0tYamYvK1BSOUp5ZXprMjhwcFN4bWhDaENIeHNpblpRUG4zYmUwdnBBRG9vZ3N1U1pEdGlHZkVybXQvbFphQTZUMHl5enRESEw1T3JRU3N5MEZPSjRmb21DUW94ZW9iMFRSS2x3cVE0c3F0cWR5VDR1N0lWUHcyd0o3QU9IRG1uVnBDckNYWmdLa0hwb2tPY3RsdENrWm41RkZBUG5yODFBSEU4dzhYbzM4QnJFRmdrSlVraFYyZTBDZExaRGN0L1ZrckIrRmtQQ0lCY3U1bWpid05LaUZMd2lUTXNGbU5lbm1OVElUQWpwWXhhVzIvY0FFT0pEOWcvWEs1SWo0RlRkTVNCSkZKRHErSHZMeU1OZlFxRDJrb1IxTGlzd2xlS2hKaEI3VHdpTC9ncEptM0Ryc1p3R01RQmVtSVMyd092dlo2bmpHekZVanEyWmpOZDgvWHR6aWoybXRpSzJrTy9ibkZRY1NTZFg4MndReE1qbmtiQTNoS2V6ZVVoNjVWV0Y4OHhkTXQwMDBTaFJBU0NnZitlOCIsIm1hYyI6Ijk1YjA0MmZmODVlMGFhNmYwNTA2YzNhNTQ4MzVjODgzMTk0NWY1OThlMDI4ZWU4YmJmNWU2ZGU0ZDI1MTFjMGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+