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Прохладный циклон охватит Калужскую область в начале недели

Начало недели в Калужской области будет облачным, с осадками в течение всего дня.
Ольга Володина
23.06, 06:00
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Утром температура составит +14°C, днём не поднимется выше +17°C. Лёгкий восточный ветер до 3 м/с не изменит погодных ощущений, но из-за пасмурности и дождей будет казаться, что на улице всего +14°C.

Атмосферное давление — 740 мм рт. ст., влажность воздуха — 64–68%. Ультрафиолетовый индекс минимальный (1 балл), геомагнитная обстановка спокойная (4 балла).

Да, начало недели будет прохладным и дождливым, но это не повод для плохого настроения! Вспомните, что за окном — лето, а значит, даже в серый день можно найти повод для радости. Начните утро с лёгкой зарядки, наденьте что-то сочное и жизнерадостное — яркие цвета отлично прогоняют хандру.

Вместо лишней чашки кофе попробуйте ароматный травяной или зелёный чай — он тоже бодрит. А если на работе клонит в сон, не мучайтесь за столом — встаньте, пройдитесь, разомнитесь. Небольшая активность вернёт концентрацию.

И хорошая новость: совсем скоро погода наладится — уже через пару дней станет теплее, а дожди будут идти реже.

Лента настроения
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