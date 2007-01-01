Штормовое предупреждение: Калужскую область накроют грозы
Калужские синоптики предупредили о надвигающейся непогоде.
По данным гидрометцентра, 22 июня в течение дня по области пройдут грозовые дожди, которые могут сопровождаться порывистым ветром.
Спасатели МЧС призывают жителей соблюдать осторожность. В ведомстве рекомендуют избегать нахождения под деревьями, вблизи линий электропередач и рекламных конструкций.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по номерам экстренных служб: «112», «01» или «101» с мобильного телефона.