Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Штормовое предупреждение: Калужскую область накроют грозы
Новость дня Погода

Штормовое предупреждение: Калужскую область накроют грозы

Калужские синоптики предупредили о надвигающейся непогоде.
Ольга Володина
22.06, 15:18
0 457
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данным гидрометцентра, 22 июня в течение дня по области пройдут грозовые дожди, которые могут сопровождаться порывистым ветром.

Спасатели МЧС призывают жителей соблюдать осторожность. В ведомстве рекомендуют избегать нахождения под деревьями, вблизи линий электропередач и рекламных конструкций.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по номерам экстренных служб: «112», «01» или «101» с мобильного телефона.

Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhmT1daaHF1QzVkS1J3VFQ5Zmx1U2c9PSIsInZhbHVlIjoiSnZuQW9nVkFNZjlaeUc2ZjFGYjJYQ1VMMFhFbm9iZUNJb1FvcG5vdVZGRzRScWhXTnJtanhVRFp1M3FrbGova0Y4bVlYZitxMklVQjJoOWJtS3JNa25MN0NDL0wvc1Blai9BNG41Tmx5N2xtY3FTdHFTL0x1OHYwTkRJS0ltcUM1K3VBRklKKy9VVFpKUDd1bW1jNzVESTZGd3ZrdFk1VFVOR2VHRWh5VUw1cnlUcE9XQ1Z0Rk5mdy85cDZ4b2hxMFN3d29FMmdrc1FvZDVKZUxwamdHM0N5Nmc1cjVaNFVHOXNuZE1yTlRqalk3ZUR1TWE3cnZyaUp6WE9uWjNjUTl0THRQREhSS04rMnJKaTRYbEV0bGpOem8wVW5abzZDSUFMeXExbjFvbEIwaDhhWldJNmxSKzRQNG9Uek5rWFFmRFFYczVJZENwbERYY0lHc1FUOFVzMk1SMlRDZUROSG1ZL0Z4d2NMMXZMY2ttOEptZTRiV3B6NWE4TkF4ejBxSEpLU3BqU2NJRXlRTnY0RWFiMzNJblRiT3RqTGpJZWx6NURuZHp2ak15YlFOa0QyaGNJNDRXVVNPZFh3bDBJVyIsIm1hYyI6IjQxNTk5NmE0YTAwYzhjYjZlNmNhYmJkYjM1OTdmMWNmNDEwMTIyMjRjZDE5MGJmZGJjMGQ3OTNkNjNjZWI4YmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlFT01VNm1iZHNnWVU5eDJHS3FXV0E9PSIsInZhbHVlIjoiVWtaN0pzei9WT3YvT2xhTHk0RnRyM0ZmelRkSWtjMXZUbTdwZjhsdTYrNW1YUUQ1R0hwUVBDd3lIaXViWFVndEFjQlFNaUM5NVdkK0huZ1Jrc29aVWVoRDRoV3BHdDFLYzkxajdzeGkreURPMVRIZGhaL2ZJdjRlamovMUFWQVpqVk4welJpRE93UlNLb3JwZ1NKTFg4Um9lTVFiMnNsV1pITUZyZTY1c2VnU3RIanAvZXJyOUhRVC80czRIUmxvdG9ISWZ4RllCK3Q3cW80QSsyRjVxdnFzWFM5OXRpYmJsWFpDSkhwQ2dyY1RvZjVOaFk1YUhPYXdhSWxqUUN5TlZWeHZIYll3b3VtZU9EcE0zVzZuYlpqem4zWkhsRUtVVThCM2grbE14Y243Rkx3SmV0SmZiRG81YUdET2NEUTRMQjhGVFYyTGJUMGZKMGtLeTdMbUtKYi9xZjRud0kzVDRZVmpUc0tkbWZwMlhYaFlaN2MveWVwSHlHV0J1ZVpheHBXL1RTSUZjaTNMVFlTQmwzV2JnMi9nVlY2VlVIVUNGcFJJM0Jha2JMN2JnYjdMRmVDMzF2UUh5ZXN2VjlSVWZXUVJTcXpML1llN0djVDc0RGhHR1hrYWVRSllweklCWlFidjc4UGFQUXFkTnVibFF6bUNMTDF6THZsbnRCdHpPTm44bFRpd1IvQzdSRTc3VFZzbGo1bDE3V1NyUk5YSnhXTG5hNGNxYVlvRnp0eFdQMXg4M2IwZU5hdVgweStNcDg5RWJxUWRuaC9rMmZFbUNHUjZqeTl0dFh1bTJhcVNVakhnUU5jY1lGZlFicjNRYko0bW5kMlFVdGJHcjF0SyIsIm1hYyI6IjVjZWU0OWUwNDJmYTM1MmI4MGJmMmJlMzkyNDA3NGZmYmU0N2Q2ODBiY2M2OGNhMzQ2Zjc4M2ZiMTQxMzA5NDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+