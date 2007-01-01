Воскресенье в Калужской области пройдет под барабанную дробь дождя
Где-то вдали глухо перекатываются раскаты грома, будто небесный стражник бьёт в свой медный барабан.
Температура воздуха едва достигает +14°C, и кажется, что июнь на мгновение забыл о своём знойном предназначении. Юго-восточный ветер, лёгкий, но порывистый (до 7 м/с), шевелит листву, срывая с веток последние капли дождя. Атмосферное давление пониженное — 736 мм рт. ст., и потому многие могут ощущать лёгкую сонливость или томление.
Народные приметы 22 июня
День Кирилла Александрийского, или, как называли его в старину, — Кирилла Солнцеворота.
"На Кирилла — солнце на зиму, а лето на жару" — если сегодня пасмурно и прохладно, значит, настоящая летняя жара уже близко.
"Дождь на Кирилла — грибов много будет" — сырость сулит богатый урожай рыжиков и подберёзовиков.
"Гром гремит — сено погубит" — гроза в этот день считалась дурным знаком для будущего сенокоса.
"Ветер с юга — к ненастью долгому" — если дует с юга, как сегодня, ненастье может затянуться.
Пусть погода не радует теплом, но, как говорили наши предки, "после ненастья — солнце, после грозы — радуга". Хорошего воскресенья, несмотря на капризы небес!