Воскресенье в Калужской области пройдет под барабанную дробь дождя

Сегодня природа словно напоминает нам о своенравном начале лета — небо затянуто плотной пеленой облаков, с которых время от времени льётся мелкий, но упорный дождь.

Где-то вдали глухо перекатываются раскаты грома, будто небесный стражник бьёт в свой медный барабан.

Температура воздуха едва достигает +14°C, и кажется, что июнь на мгновение забыл о своём знойном предназначении. Юго-восточный ветер, лёгкий, но порывистый (до 7 м/с), шевелит листву, срывая с веток последние капли дождя. Атмосферное давление пониженное — 736 мм рт. ст., и потому многие могут ощущать лёгкую сонливость или томление.

Народные приметы 22 июня

День Кирилла Александрийского, или, как называли его в старину, — Кирилла Солнцеворота.

"На Кирилла — солнце на зиму, а лето на жару" — если сегодня пасмурно и прохладно, значит, настоящая летняя жара уже близко.

"Дождь на Кирилла — грибов много будет" — сырость сулит богатый урожай рыжиков и подберёзовиков.

"Гром гремит — сено погубит" — гроза в этот день считалась дурным знаком для будущего сенокоса.

"Ветер с юга — к ненастью долгому" — если дует с юга, как сегодня, ненастье может затянуться.

Пусть погода не радует теплом, но, как говорили наши предки, "после ненастья — солнце, после грозы — радуга". Хорошего воскресенья, несмотря на капризы небес!