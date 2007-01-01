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Калужскую область ждут прохладные выходные

Дмитрий Ивьев
21.06, 05:50
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По данным синоптиков, 21 июня будет преобладать облачная погода с периодическими прояснениями.

Утром местами возможен небольшой дождь, однако к дневным часам осадки, скорее всего, прекратятся.

Температура воздуха составит около +15 градусов тепла утром и достигнет отметки в +19 градусов днем.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.

Специалисты рекомендуют жителям региона взять с собой зонт на случай утреннего дождя.

В воскресенье прохладная погода сохранится.

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