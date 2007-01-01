Калужскую область ждут прохладные выходные
По данным синоптиков, 21 июня будет преобладать облачная погода с периодическими прояснениями.
Утром местами возможен небольшой дождь, однако к дневным часам осадки, скорее всего, прекратятся.
Температура воздуха составит около +15 градусов тепла утром и достигнет отметки в +19 градусов днем.
Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.
Специалисты рекомендуют жителям региона взять с собой зонт на случай утреннего дождя.
В воскресенье прохладная погода сохранится.