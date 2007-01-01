В Калужской области ожидается облачная погода с дождями
По данным синоптиков, 20 июня установится облачная погода с периодическими прояснениями.
Местами возможны небольшие дожди, которые могут застать жителей региона как утром, так и днем.
Температура воздуха составит около +15 градусов тепла утром и поднимется до +17 градусов днем.
Ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью до 7 метров в секунду, что может добавить прохлады в течение дня.
Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона взять с собой зонт или дождевик, а также одеться потеплее, чтобы избежать переохлаждения на фоне ветреной и влажной погоды.