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В Калужской области ожидается облачная погода с дождями

Дмитрий Ивьев
20.06, 05:50
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По данным синоптиков, 20 июня установится облачная погода с периодическими прояснениями.

Местами возможны небольшие дожди, которые могут застать жителей региона как утром, так и днем.

Температура воздуха составит около +15 градусов тепла утром и поднимется до +17 градусов днем.

Ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью до 7 метров в секунду, что может добавить прохлады в течение дня.

Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона взять с собой зонт или дождевик, а также одеться потеплее, чтобы избежать переохлаждения на фоне ветреной и влажной погоды.

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