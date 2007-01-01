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В первый рабочий день после праздников в Калуге будет без дождей

Праздничные выходные закончились - пришла пора хорошей погоды
16.06, 05:50
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В понедельник, 16 июня, жителей Калуги ждет комфортная погода без резких перепадов температур. Днем воздух прогреется до +23°C, а ночью столбики термометров опустятся до +13°C. Атмосферное давление составит 737 мм рт. ст., что близко к норме, поэтому метеозависимые люди не почувствуют дискомфорта.

Небо будет малооблачным, но во второй половине дня возможен кратковременный небольшой дождь. Однако осадки, если и будут, продлятся недолго. Ветер ожидается слабый, поэтому ощущаться будет приятное летнее тепло.

Такая погода идеально подойдет для прогулок на свежем воздухе и работы на дачных участках. Другими словами, погода идеальная для выходных, а не понедельника.

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