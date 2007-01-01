В Калужской области прогнозируют дожди на длинных выходных
По данным синоптиков, 12 июня установится облачная погода с прояснениями.
Осадки ожидаются в течение всего дня.
Утром температура воздуха составит около +18 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов.
Такие показатели соответствуют средним климатическим значениям для начала июня.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, что может усиливать ощущение влажности во время выпадения осадков.
Дождливая погода сохранится и 13-14 июня.