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В Калужской области прогнозируют дожди на длинных выходных

Дмитрий Ивьев
12.06, 05:50
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По данным синоптиков, 12 июня установится облачная погода с прояснениями.

Осадки ожидаются в течение всего дня.

Утром температура воздуха составит около +18 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

Такие показатели соответствуют средним климатическим значениям для начала июня.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, что может усиливать ощущение влажности во время выпадения осадков.

Дождливая погода сохранится и 13-14 июня.

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