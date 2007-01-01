В Калужской области ожидается облачная погода

По данным синоптиков, 11 июня погода будет характеризоваться переменной облачностью. Небо над регионом будет преимущественно затянуто облаками, однако временами ожидаются небольшие прояснения.

Утром температура воздуха составит около +15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +19 градусов, что соответствует климатической норме для этого времени года.

Ветер в течение дня будет дуть с юго-западного направления со скоростью до 3 метров в секунду, что создаст комфортные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Осадков в этот день не прогнозируется.