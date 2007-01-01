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В Калужской области ожидается облачная погода

Дмитрий Ивьев
11.06, 05:50
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По данным синоптиков, 11 июня погода будет характеризоваться переменной облачностью. Небо над регионом будет преимущественно затянуто облаками, однако временами ожидаются небольшие прояснения.

Утром температура воздуха составит около +15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +19 градусов, что соответствует климатической норме для этого времени года.

Ветер в течение дня будет дуть с юго-западного направления со скоростью до 3 метров в секунду, что создаст комфортные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Осадков в этот день не прогнозируется.

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