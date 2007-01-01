Понедельник подарит калужанам летнее тепло

Сегодня, 9 июня, станет последним по-летнему тёплым днём перед ожидаемым похолоданием.

Утром столбики термометров покажут +22°C, а к полудню воздух прогреется до +25°C. Однако уже к вечеру температура снизится до +17°C.

Ветер постепенно ослабеет с 8 до 4 м/с, сменив направление с южного на юго-западное. Атмосферное давление в течение дня поднимется с 739 до 744 мм рт. ст. Переменная облачность будет сопровождать калужан на протяжении всего дня с солнечной активностью в 6 баллов. Стоит учесть слабую геомагнитную бурю (5 баллов), которая может повлиять на метеозависимых людей.

Такой перепад температур не свойственен середине июня. Специалисты рекомендуют следить за прогнозами и заранее подготовить тёплую одежду на предстоящие дни.

Этот понедельник станет своеобразной паузой перед резкой сменой погодных условий.