Грозовой фронт надвигается на Калужскую область
Согласно прогнозу Калужского гидрометцентра, сегодня 8 июня, в ближайшие часы до 21:00 в регионе ожидаются сильные дожди с грозами.
Ветер может усиливаться до 17 м/с, что создает опасность для жителей.
Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют калужанам соблюдать меры предосторожности: избегать приближения к линиям электропередач, неустойчивым конструкциям и деревьям.
Также специалисты советуют убрать с балконов и дворовых территорий предметы, которые могут быть унесены ветром.