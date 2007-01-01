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Грозовой фронт надвигается на Калужскую область

Согласно прогнозу Калужского гидрометцентра, сегодня 8 июня, в ближайшие часы до 21:00 в регионе ожидаются сильные дожди с грозами.
Ольга Володина
08.06, 10:05
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Ветер может усиливаться до 17 м/с, что создает опасность для жителей.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют калужанам соблюдать меры предосторожности: избегать приближения к линиям электропередач, неустойчивым конструкциям и деревьям.

Также специалисты советуют убрать с балконов и дворовых территорий предметы, которые могут быть унесены ветром.

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