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Теплую погоду с дождями прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
06.06, 05:40
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В пятницу, 6 июня, ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным синоптиков, в течение всего дня сохранится вероятность дождей.

Температурный режим будет умеренным: утром воздух прогреется до +18 градусов, днём температура поднимется до +25 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 5 метров в секунду.

Синоптики рекомендуют жителям области выходя из дома взять зонты или непромокаемые куртки, чтобы быть готовыми к возможному ухудшению погодных условий в течение дня.

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