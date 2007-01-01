Теплую погоду с дождями прогнозируют в Калужской области
В пятницу, 6 июня, ожидается облачная с прояснениями погода.
По данным синоптиков, в течение всего дня сохранится вероятность дождей.
Температурный режим будет умеренным: утром воздух прогреется до +18 градусов, днём температура поднимется до +25 градусов.
Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 5 метров в секунду.
Синоптики рекомендуют жителям области выходя из дома взять зонты или непромокаемые куртки, чтобы быть готовыми к возможному ухудшению погодных условий в течение дня.