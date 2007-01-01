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Теплое начало лета прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
31.05, 11:16
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Синоптики рассказали, чего ждать в первую неделю июня.

В воскресенье, 1 июня, будет солнечно. Воздух прогреется до +23 градусов.

Такая же температура, но с небольшими дождями, будет до 6 июня.

На следующих выходных, 7-8 июня, возможны ливни.

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