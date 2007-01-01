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Калужан предупредили о сильном ветре

Дмитрий Ивьев
28.05, 12:17
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В среду, 28 мая, ожидаются порывы до 15 м/с.

Такая погода сохранится до 20:00, сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Калужан предупредили о возможных обрывах проводов и падениях деревьев.

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