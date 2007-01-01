Погода порадует жителей Калужской области

По данным синоптиков, в четверг, 22 мая, установится комфортная летняя погода.

Небо будет ясным, осадки не прогнозируются, что создаст идеальные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Утром температура воздуха составит около +16 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +23 градуса.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с, что сделает погоду еще более приятной и комфортной.

Калужанам рекомендуют не забывать о головных уборах и солнцезащитных средствах, чтобы избежать перегрева на солнце.