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Погода порадует жителей Калужской области

Дмитрий Ивьев
22.05, 05:45
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По данным синоптиков, в четверг, 22 мая, установится комфортная летняя погода.

Небо будет ясным, осадки не прогнозируются, что создаст идеальные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Утром температура воздуха составит около +16 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +23 градуса.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 3 м/с, что сделает погоду еще более приятной и комфортной.

Калужанам рекомендуют не забывать о головных уборах и солнцезащитных средствах, чтобы избежать перегрева на солнце.

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