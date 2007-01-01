В Калужской области прогнозируют теплую среду

По данным синоптиков, 21 мая будет облачно с прояснениями.

Осадков не прогнозируется, что создаст благоприятные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Температурный фон окажется более комфортным по сравнению с предыдущими днями: утром воздух прогреется до +15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью до 4 м/с, что не окажет значительного влияния на погодные условия.

Во второй половине недели потепление продолжится.