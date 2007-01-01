В Калужской области прогнозируют теплую среду
По данным синоптиков, 21 мая будет облачно с прояснениями.
Осадков не прогнозируется, что создаст благоприятные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
Температурный фон окажется более комфортным по сравнению с предыдущими днями: утром воздух прогреется до +15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов.
Ветер западного направления будет дуть со скоростью до 4 м/с, что не окажет значительного влияния на погодные условия.
Во второй половине недели потепление продолжится.