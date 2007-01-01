Похолодание и дожди прогнозируют в Калужской области

По данным синоптиков, 20 мая установится облачная погода с прояснениями. В течение всего дня местами возможен дождь, который может носить умеренный характер.

Температурный фон будет достаточно прохладным для середины мая: утром воздух прогреется до +10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся лишь до отметки +13 градусов.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью до 5 м/с, что добавит свежести в условиях высокой влажности. Местами возможны усиления порывов ветра, что потребует внимания при планировании нахождения на улице.

Жителям и гостям региона рекомендуется взять с собой зонты или дождевики, а также одеться потеплее, чтобы избежать переохлаждения.