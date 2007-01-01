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Ясные промежутки и комфортная температура: калужан ждёт стабильная погода

19 мая в Калужской области установится умеренно тёплая погода без резких перепадов.
Ольга Володина
19.05, 06:00
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Ночью столбики термометров покажут комфортные +6..+11°C, днём воздух прогреется до +12..+16°C. Осадки будут локальными и кратковременными, преимущественно в ночные часы. Западный ветер сменится на юго-западный и составит 5-9 м/сек.

Особое внимание синоптики обращают на высокий уровень геомагнитной активности - 5 баллов из 9 («красный» уровень). Наиболее сильное воздействие ожидается с 6 до 10 утра. Метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, раздражительность и проблемы со сном. До и после этого периода активность немного снизится до «оранжевого» уровня, но останется ощутимой.

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