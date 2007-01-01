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Майские холода в Калуге: метеоролог объяснила аномалии и дала прогноз на лето

Известный метеоролог Татьяна Инкина проанализировала погодные аномалии мая 2025 года в Калужском регионе.
Ольга Володина
18.05, 15:25
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Первая половина месяца оказалась на 4 градуса холоднее климатической нормы, при этом температурный минимум (-0,8°С) был зафиксирован 3 мая, а максимум (+20,5°С) - 16 мая.

Осадков выпало всего 58% от месячной нормы. Похожий холодный старт мая наблюдался и в прошлом году, однако затем температура резко пошла вверх, достигнув к 29 мая +28°С. За последнее десятилетие самый холодный май был в 2022 году (отклонение -2,5°С), а за вековой период рекорд принадлежит 1980 году (-5°С).

По данным Гидрометцентра, на следующей неделе ожидается новая волна прохлады с отклонением на 1-2 градуса ниже нормы. Если этот прогноз сбудется, май 2025 может стать самым холодным в XXI веке.

Но есть и хорошие новости от Заслуженного метеоролога России Татьяны Инкиной: все международные метеомодели единогласно прогнозируют тёплое лето.

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