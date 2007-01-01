В Калужской области пойдет дождь

По данным синоптиков, 13 мая будет облачно с периодическими прояснениями.

На протяжении всего дня местами возможен дождь.

Температурный фон окажется ниже климатической нормы для этого времени года. Утром воздух прогреется до +3 градусов, а днем столбики термометров поднимутся лишь до отметки +10 градусов.

Ветер в регионе будет дуть с северо-западного направления со скоростью до 4 м/с, что добавит прохлады в условиях повышенной влажности.

Метеорологи рекомендуют жителям и гостям Калужской области взять с собой непромокаемую одежду и зонт, чтобы не попасть под дождь.