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В Калужской области пойдет дождь

Дмитрий Ивьев
13.05, 05:50
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По данным синоптиков, 13 мая будет облачно с периодическими прояснениями.

На протяжении всего дня местами возможен дождь.

Температурный фон окажется ниже климатической нормы для этого времени года. Утром воздух прогреется до +3 градусов, а днем столбики термометров поднимутся лишь до отметки +10 градусов. 

Ветер в регионе будет дуть с северо-западного направления со скоростью до 4 м/с, что добавит прохлады в условиях повышенной влажности. 

Метеорологи рекомендуют жителям и гостям Калужской области взять с собой непромокаемую одежду и зонт, чтобы не попасть под дождь.

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