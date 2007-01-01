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Погода

В Калужской области опять прогнозируют заморозки

Дмитрий Ивьев
12.05, 10:06
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Температура воздуха снизится до минусовых значений в ночь на вторник, 13 мая.

Предупреждение опубликовал региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем будет до +10, но с дождем.

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