В Калугу придет облачность

12 мая, в понедельник небо затянут дождевые облака, но, возможно, утром и вечером выйдет солнышко

Утром ожидается лёгкая дымка, которая рассеется к полудню.

Температура воздуха днём составит от +4 до +10.

Утром и вечером возможен небольшой дождь, но его вероятность не более 40 процентов.

Атмосферное давление будет достаточно стабильным - от 793 до 760 мм ртутного столба.

Скорость ветра будет меняться от 2,6 до 4,8 метров в секунду.

Не спешите расставаться с теплыми куртками и зонтиками.