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Погода

В Калугу придет облачность

12 мая, в понедельник небо затянут дождевые облака, но, возможно, утром и вечером выйдет солнышко
Михаил Тырин
12.05, 07:00
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Утром ожидается лёгкая дымка, которая рассеется к полудню.

Температура воздуха днём составит от +4 до +10.

Утром и вечером возможен небольшой дождь, но его вероятность не более 40 процентов.

Атмосферное давление будет достаточно стабильным - от 793 до 760 мм ртутного столба.

Скорость ветра будет меняться от 2,6 до 4,8 метров в секунду.

Не спешите расставаться с теплыми куртками и зонтиками.

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