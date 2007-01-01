В Калугу придет облачность
12 мая, в понедельник небо затянут дождевые облака, но, возможно, утром и вечером выйдет солнышко
Утром ожидается лёгкая дымка, которая рассеется к полудню.
Температура воздуха днём составит от +4 до +10.
Утром и вечером возможен небольшой дождь, но его вероятность не более 40 процентов.
Атмосферное давление будет достаточно стабильным - от 793 до 760 мм ртутного столба.
Скорость ветра будет меняться от 2,6 до 4,8 метров в секунду.
Не спешите расставаться с теплыми куртками и зонтиками.