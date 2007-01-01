Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Прохладное воскресенье: калужан ждет облачная погода с дождями
Новость дня Погода

Прохладное воскресенье: калужан ждет облачная погода с дождями

В воскресенье 11 мая жителей Калужской области ожидает пасмурная и прохладная погода. Небо будет затянуто плотной облачностью, а к вечеру в некоторых районах пройдут кратковременные дожди.
Ольга Володина
11.05, 06:00
0 206
фото: Ольга Володина
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Температурный фон окажется значительно ниже сезонных значений: в Калуге столбики термометров покажут +8...+10°С, по области — +8...+12°С. Из-за западного и северо-западного ветра скоростью до 5 м/с реальное ощущение холода усилится на 3-4 градуса. Атмосферное давление пониженное — 742 мм рт. ст.

Согласно данным мониторинга космической погоды, в ближайшие сутки ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Уровень активности соответствует «зелёному» уровню опасности. Индекс магнитных возмущений Kp прогнозируется на отметке 3,5 балла по девятибалльной шкале, что свидетельствует о слабой магнитной буре минимального класса G1.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRsbmhzL1o0c1hIekRoNXZ0dkdWb0E9PSIsInZhbHVlIjoibkswS05NVFlqcUxFMTlvR3FuRHFxMEVHM3pjelBhY0d1cXZ2U1MrTi82TUtBNDFIYm9qcFNUdE12NUVjMjdrelY2YS9tbjVSRm82aWZSN3ptTTFUcnlOdE9YcHJJWHV4OXRLMDhiMGs2Mmd4UmNIanNXRUh6NHIzVXVuVDMzOVNZWU1wTjl1TmIvVTI3Yk15RkRma0N1MEc5azcySUE3Tzc5LytHUGJaVHRwRkpaOVRpTTg1MnQ0VDdxSjI4aVdBU29yM3JETDRaTWE0Ni9JbEdYMEJVWjhnVWkzK1B0RFQ1dkU3c1VjUHZnRTNRYzBuTTRXK2VGM0dkb3VEYzByc2xHaldEeVl4bDl6NlFXQkdvVkVaRnpweVJWVUN0czZaa0lkSFBOUWVZYkdDTXArTzYzYUlJODBzeHp2amIybW84dU1wYmljSGFpdmtxY0piQlFnRW94MzVFbU5SYmhMUXRFcGphSmRYRzZzYnAxRTU1SE4vUG9CMnd0MVQ1cTRwYXdRRk90SXZPUyttUDVMaDZ6S1haK2hlRGhYeVZNTVdMMmJrWnZkQWJ3MVlyeGdNam5TM3dteGxhM1NIb25PaiIsIm1hYyI6ImNkMTU4MTMxNDg4NjFiNTU4N2ZlYWY0NjVkMGQxYTU2MDI5MzZmZjk4ZDViMmU3OGY3OWVmOTBkNTE0YjIxMmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitOVEkydy9CaTcyV1lCNE5PbUpXOEE9PSIsInZhbHVlIjoiaDRjMFcwREl2Si84VS9DdXZHeDVZZlh2d0l1bEZoL2YrSTFycSt6V1NaK1dma1l3TkR4azUxTC82TStBRnNCbEtoZXhkTHBKbFhBWER0dkgyRE5IQ2w2WkZhT3pkbTVXUjQ0a0JFNW15Vk5OaGg3aDNOekNCb1dmVjlMd0dHQXRtZmFNQWRjOW1xYkNqeDZGdjdaWWlrRlRqbUtjRWx1M0VOUU5OK3duMkRNOVM2TlAxUXFXM3lZT0RoVUt1ZEtBRTYxRFBVSnUvZFc3VWZCUlFJRVBqVVljKzJlREt0RTkyK2J2VmJwYkxUaGNMMFJQQ3Y4V0kwNEpyVWhzNlA2SzNYOXR5bGZoSlBzVzZocUhlOFBka1RQRWpLcHpRUFlQd0ZjWFRvaGVUOVJ6SmtJRnZBR3hNM1BXdnRTN21hZUZyU0tSa2tJbWhkNXpLNmhJOWtUUVJYTGl1cEhwOTV6RlRGVkdWdEVqZ2JZcGJYRnFLNE9GUjBUbG01Q1pTQVNMVzlVYTZ5SmdlcFZEZXIraDRoenhpcEpTRmdQOXgrS045T1M0cVRCYnFyeUg3ZmNjUXdVYndqV09WSVk3VE9DRHk5WVhkK2I4T3ZFOERmQ3V1UHh3cGlKdWtWYmU4a2VEM09SUk1TZEI4K1l2TmFDc2F2SlRpc0RVb29YSE00NFhlYkZZYUF3bTAxYU1pZnUxZ1NPa1U2Mk90eks0UWRGUEdYZzZCSzZ4ajlXSWdyVTkra09lMFhMeFVIZGxkQU9mM01TS1c0c3ErSjNoc2VXQnFsK2QyWUtheWdvbjRjSmMvWVo0SThQVThaVzZFMjhWNHI0OEUveGJINGd3OUNZZyIsIm1hYyI6ImI2YWYxNDdlZGVjMDYwZjY4YWQ4OGIzMjExYjlkZjc0OWQ1OWVhZmU2MGU4M2IwNmUzOWVmNDg0NWZkMjJkYmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+