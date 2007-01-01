Прохладное воскресенье: калужан ждет облачная погода с дождями

В воскресенье 11 мая жителей Калужской области ожидает пасмурная и прохладная погода. Небо будет затянуто плотной облачностью, а к вечеру в некоторых районах пройдут кратковременные дожди.

фото: Ольга Володина

Температурный фон окажется значительно ниже сезонных значений: в Калуге столбики термометров покажут +8...+10°С, по области — +8...+12°С. Из-за западного и северо-западного ветра скоростью до 5 м/с реальное ощущение холода усилится на 3-4 градуса. Атмосферное давление пониженное — 742 мм рт. ст.

Согласно данным мониторинга космической погоды, в ближайшие сутки ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Уровень активности соответствует «зелёному» уровню опасности. Индекс магнитных возмущений Kp прогнозируется на отметке 3,5 балла по девятибалльной шкале, что свидетельствует о слабой магнитной буре минимального класса G1.