Какой будет погода в Калуге на День Победы

По данным синоптиков, 9 мая ожидается прохладная погода без существенных осадков.

Небо будет преимущественно облачным, однако временами ожидаются прояснения, что создаст благоприятные условия для праздничных мероприятий и прогулок на свежем воздухе.

Утром столбики термометров покажут около +4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +11 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с, что не окажет значительного влияния на общую погодную обстановку.