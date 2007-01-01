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Какой будет погода в Калуге на День Победы

Дмитрий Ивьев
09.05, 05:50
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По данным синоптиков, 9 мая ожидается прохладная погода без существенных осадков.

Небо будет преимущественно облачным, однако временами ожидаются прояснения, что создаст благоприятные условия для праздничных мероприятий и прогулок на свежем воздухе.

Утром столбики термометров покажут около +4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +11 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с, что не окажет значительного влияния на общую погодную обстановку.

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