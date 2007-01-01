Какой будет погода в Калуге на День Победы
По данным синоптиков, 9 мая ожидается прохладная погода без существенных осадков.
Небо будет преимущественно облачным, однако временами ожидаются прояснения, что создаст благоприятные условия для праздничных мероприятий и прогулок на свежем воздухе.
Утром столбики термометров покажут около +4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +11 градусов.
Западный ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с, что не окажет значительного влияния на общую погодную обстановку.