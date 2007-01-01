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Заморозки ожидаются в Калужской области

Дмитрий Ивьев
07.05, 12:12
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С 8 по 10 мая температура воздуха может опускаться ниже нуля ночью и утром.

Предупреждение в среду опубликовало региональное МЧС.

Водителей предупреждают о возможной гололедице.

По предварительным данным, потеплеет в нашей области только после 12 мая.

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