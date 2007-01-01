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Заморозки прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.05, 11:43
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Температура воздуха снизится в ночь на среду, 7 мая, предупредили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Термометры могут показать -3 градуса.

Пока синоптики не ожидают существенного потепления в Калуге как минимум до середины мая.

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