Калуга встретила май цветущими садами и теплой погодой

Утро понедельника, 5 мая, в Калуге началось с нежного аромата цветущих яблонь, которые в этом году особенно пышно украсили городские улицы и частные сады.

По данным метеорологов, 5 мая подарит жителям региона комфортную весеннюю погоду с температурой до +15°C.

День обещает быть переменчивым — сквозь облачные массивы будут пробиваться солнечные лучи, создавая идеальные условия для весенних прогулок. К вечеру небо может порадовать долгожданным дождиком, который ожидается около 21 часа.

Легкий западный ветерок скоростью 5 м/с с порывами до 12 м/с принесет свежесть, а атмосферное давление составит комфортные 734 мм рт. ст.

Советы садоводам:

Сейчас самое благодатное время для высадки холодостойких культур. Народная мудрость гласит: "Когда яблоня цветет — сей морковь да свеклу". Опытные огородники рекомендуют в эти дни заняться прореживанием всходов и подкормкой многолетних растений.

Народные приметы мая:

"Майский дождь — хлеба прибавит" — предсказывали наши предки, наблюдая за весенними осадками.

Если яблони цветут обильно и дружно — это сулит хороший урожай не только фруктов, но и зерновых.

Замечено, что когда цветение совпадает с майскими дождями — грибной сезон будет особенно щедрым.

Природа пробуждается, и даже городские скверы наполняются особой майской магией. Это идеальное время, чтобы насладиться красотой пробуждающейся природы перед началом летнего сезона.