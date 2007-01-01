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Погода

К нам приходит лето!

Утром обещают +7, а днем уже +14.
Михаил Тырин
04.05, 07:00
1 614
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Ветер в течение дня будет около 3 метров в секунду.

Влажность - от 60 до 80 процентов.

Надеваем легкие куртки и идем на прогулку!

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