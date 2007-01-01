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Погода

Заморозки ожидаются в Калужской области

Дмитрий Ивьев
01.05, 15:46
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В ночь на 3 мая температура воздуха может опуститься до -3 градусов.

Предупреждение сделало региональное ГУ МЧС.

Днем будет до +10.

А вот потепление в нашем регионе синоптики обещают только после 10 мая.

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