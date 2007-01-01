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На Калужскую область надвигается гроза

Дмитрий Ивьев
01.05, 12:26
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Об ухудшении погоды предупредили в региональном ГУ МЧС.

Местами возможны ливни.

Такая погода сохранится как минимум до 22:00.

При грозе порывы ветра - до 15 м/с.

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