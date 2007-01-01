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Чего ждать от калужской погоды в мае

Дмитрий Ивьев
01.05, 08:02
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Прошедший апрель был богатым на резкие смены погоды.

Калужане успели увидеть и снег, и летнюю жару.

Осадков в итоге выпало в полтора раза больше нормы, сообщила известный метеоролог Татьяна Инкина.

По ее словам, после холодной волны в начале мая должно наступить потепление:

- В марте бежали быстрые волны, в апреле тоже волнило. Нет причин для штиля в мае. Май - месяц ветреный в прямом и переносном смысле. После холодной волны накроет теплая волна.

ВНИМАНИЕ!

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