Чего ждать от калужской погоды в мае
Прошедший апрель был богатым на резкие смены погоды.
Калужане успели увидеть и снег, и летнюю жару.
Осадков в итоге выпало в полтора раза больше нормы, сообщила известный метеоролог Татьяна Инкина.
По ее словам, после холодной волны в начале мая должно наступить потепление:
- В марте бежали быстрые волны, в апреле тоже волнило. Нет причин для штиля в мае. Май - месяц ветреный в прямом и переносном смысле. После холодной волны накроет теплая волна.
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