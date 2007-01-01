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В Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями

Дмитрий Ивьев
02.05, 05:50
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В Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями

По данным синоптиков, в пятницу, 2 мая, погода будет неустойчивой. Небо останется преимущественно облачным, однако временами возможны прояснения.

 Местами в регионе ожидается небольшой дождь.

Утром температура воздуха опустится до +3 градусов, что может создать ощущение прохлады. Днем воздух прогреется до +8 градусов. Ветер изменит направление на северное, его порывы будут достигать 7 м/с, что усилит ощущение дискомфорта от пониженных температур.

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