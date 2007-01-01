В Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями
В Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями
По данным синоптиков, в пятницу, 2 мая, погода будет неустойчивой. Небо останется преимущественно облачным, однако временами возможны прояснения.
Местами в регионе ожидается небольшой дождь.
Утром температура воздуха опустится до +3 градусов, что может создать ощущение прохлады. Днем воздух прогреется до +8 градусов. Ветер изменит направление на северное, его порывы будут достигать 7 м/с, что усилит ощущение дискомфорта от пониженных температур.