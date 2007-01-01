В Калужской области май начнется с пасмурной погоды и дождей
По данным синоптиков, 1 мая не порадует жителей ясным небом.
Погода будет облачной, с устойчивыми осадками в виде дождя на протяжении всего дня.
Утром температура воздуха составит около +6 градусов тепла, к обеду столбики термометров поднимутся до +10 градусов.
Ветер юго-западного направления усилит атмосферную неустойчивость: его порывы могут достигать 6 м/с.
Специалисты рекомендуют жителям региона взять с собой дождевики или зонты, а также одеться потеплее, чтобы избежать переохлаждения. Автомобилистам стоит быть внимательными на дорогах: мокрое покрытие и ограниченная видимость могут создать дополнительные сложности для движения.