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Калужскую область накроют дожди

Дмитрий Ивьев
30.04, 12:31
0 928
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В нашем регионе май начнется с большого количества осадков, сообщают синоптики.

В четверг дождь возможен в течение всего дня. Больше всего осадков ожидается в период с 15:00 до 21:00.

Температура воздуха будет находиться в районе +8 градусов.

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