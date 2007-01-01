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Погода

Жителей Калуги предупредили о сильном ветре

Дмитрий Ивьев
29.04, 10:57
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Днем и вечером во вторник, 29 апреля, порывы будут достигать 15-17 м/с.

Предупреждение опубликовала «Единая дежурно-диспетчерская служба».

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