Погода в Калуге не дотянула до рекордных морозов

Утром 27 апреля в городе был минус один градус.

Самая низкая температура в этот день зарегистрирована в 2002 году – минус три, сообщила известный метеоролог Татьяна Инкина.

По ее словам, удивляться таким перепадам не стоит.

- Но мы не забыли, надеюсь, и без дневников погоды, что в прошлом году снег выпадал в Калуге 8 мая! – рассказала Инкина. - И еще - крайняя дата заморозков в Калуге зарегистрирована 8 июня. Климат меняется, и мы должны не удивляться фантазиям погоды, а привыкать и адаптироваться. Синоптические прогнозы выглядят оптимистично.

Со среды в Калуге ожидается до +15.