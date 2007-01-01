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Погода

Погода в Калуге не дотянула до рекордных морозов

Дмитрий Ивьев
28.04, 08:30
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Утром 27 апреля в городе был минус один градус.

Самая низкая температура в этот день зарегистрирована в 2002 году – минус три, сообщила известный метеоролог Татьяна Инкина.

По ее словам, удивляться таким перепадам не стоит.

- Но мы не забыли, надеюсь, и без дневников погоды, что в прошлом году снег выпадал в Калуге 8 мая! – рассказала Инкина. - И еще - крайняя дата заморозков в Калуге зарегистрирована 8 июня. Климат меняется, и мы должны не удивляться фантазиям погоды, а привыкать и адаптироваться. Синоптические прогнозы выглядят оптимистично.

Со среды в Калуге ожидается до +15.

ВНИМАНИЕ!

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