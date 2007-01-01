Холодное воскресенье прогнозируют в Калужской области

По данным синоптиков, 27 апреля сохранится облачная погода с прояснениями.

Местами возможен дождь со снегом.

Температура воздуха утром составит около +2 градусов тепла, к середине дня потеплеет до +5 градусов.

На протяжении дня будет дуть умеренный северный ветер, порывы которого могут достигать 7 метров в секунду. Это может усилить ощущение прохлады, особенно утром.

В целом погодные условия будут характерны для поздней весны с нотками зимнего влияния.