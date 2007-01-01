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Заморозки вернутся в Калужскую область

Дмитрий Ивьев
23.04, 09:07
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Температура воздуха ниже нуля ожидается в ночь на понедельник, 28 апреля.

Это связано с ожидающимся арктическим вторжением, сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Такая погода установится по всей центральной России.

Днем воздух будет прогреваться до +10.

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