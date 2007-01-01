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Жару прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
23.04, 05:30
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По данным синоптиков, 23 апреля жителей и гостей региона ожидает теплая погода. Небо будет ясным, осадки не прогнозируются.

Утром температура воздуха составит около +12 градусов тепла, что создаст приятные условия для утренних занятий спортом или прогулок.

Днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов, обеспечивая жаркую, но не изнуряющую погоду.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с, что практически не окажет влияния на самочувствие людей, однако может добавить немного прохлады в тени.

МЧС региона рекомендует жителям позаботиться о защите от солнца, используя головные уборы и солнцезащитные средства, а также соблюдать правила пожарной безопасности в условиях установившейся сухой погоды.

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