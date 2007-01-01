+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Теплый солнечный день обещают в Калужской области
Погода

Теплый солнечный день обещают в Калужской области

Софья Фирсова
22.04, 06:30
0 486
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 22 апреля, в Калужской области будет солнечный и теплый день, обещают синоптики.

Утром еще прохладно - около +12, но днем разогреет до +25 градусов, небо ясное.

К вечеру температура составит около +21. Переменная облачность.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllSdStCaEdGM3ZtRHdib2prcDV2ckE9PSIsInZhbHVlIjoiRVFsaEo4VzhRM3FiUkRRTUwvZU5ZY2JpWWkxL0Fsb0pKckR3QXhXQ0dNeVlvOTh2ekhQZEZ3empyTitMR3NQSVFIRE1nY3NwZVJMQzM2bnl2RGVwZ2FGUExVS2Y4NDJEajhsNXBYbFNYRkZ2c1VncjVXQkxGWTJDTW5zVGFqMStGYklYa1N0U20xS2QyRTA5MGdjMUZpTkE4L2h1TlpmciszNmR3ZXJLMkltZXk1TC8xRjNrK2s1Rkt5bGE2ZWpYejErUWF3R2FyUlc3N2Q3VGRKbnBiTjZ1WXA1cEo4bzNIZFYrVW5SNlM4a3pUNzRHZ1FrL0t5eUFpMzgwS2k5ZWQzNlNMbDNiUi9ZU0JjUkRwb3JkeVM4U3NDQ3VSeCtUU3lVVWQwd1hwTVhQRDdGZmxhTVFBcVJWUGZIL2FoRkFFb3hJWm0zblFDL0d2Z3FLSUdYMnYvVzhIYlZZR2JCdzBYaVBHcWdWVE9paFRkUnIvV0RuYjFwbE8yeW0yNVU2WVFKeG1zejlLbmJCUlZYU3VodzNxbSs0bGFYNUlrMis2cVArblFqSCsyM3JGVTdacGdIVy9lRU5VNnV0RmdkbyIsIm1hYyI6ImU2NWRhZDY2MjYzMGVkY2E4YmI2NDNmZTZkNjViMjY2MGU5OWI3ZDNkY2RiYzQxNjdhNmI0MTA2MjdlNDU3NmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhrZjN1bmo3U3ZpQW9DYXlNcEE0M1E9PSIsInZhbHVlIjoiTVpCaFJxNG5kWVFJY1NPemVIQ3VRL2xkcU1rYUpITEp2V0hSbHlObjVxNTFwTzFJcWZSWGt5cXpjckRkbytZdHNNV09uQ2drcGszVklRbFNKNllWdklGMmR6VDR4M0RDWEMya0RhQkh3UWlTUVEwTkxVVGhzdVRDeC9wTjIyUVhRT2VoQzBPaFQreFhaYzZjaDZtTjFxSXNQcWpseWh1WEFnUk5nV01mZlBGZit3dm80N1pwLytwLzdGb3FYa2tScmZwV0tCRkNWdlZ1OUV6NDdKejZCOXVacTBPSTZNZU9MMEprR1BQRzJRcm9vbHFPOUQzNW5vR3BlYnBDcDR6NE9XaytVdmxLOWg2bGFVS25ZK3ZMVWZQazQxYi8rVDU0WktWM1BsY2ZEOWtXZW9LbmdCYVRUbFRLMkRJQ0lSSFJrY00zNFpjZG5oRThmQkszbVdVVUZkR3lIUGVZeFdqR0t6L3gwd1JaN3hCcW91NlpXU3dFb3FTZklwTFNaM0dwRlQ5TFppZ3FIS29rZlZhajJmYjlZdVhzSUlLZXNtRHRTV2JpNUxiazFyTjE2S3VwNUhkdnNrTHNWMFgyNExUY09PUWIzdzBORjRTSVFrbTZubWJYQnhnOXAzTlYzQnJ3VEJFakMxZFdFaTkvd0dzZzEzQWdSWFE2RGJFYmtPWFJEVE5ZM3ZVbkVvamVUSytZRnNsbnNDSWsrNTlGa0ZLN0h3TnRLc29CM1pYMy9YK3ZZTWRQZ2FKcW5Sc0U1VE5RSXZDUW5jaktleHhlVFZ6emVHeXYrOU9SYk1Fa2JUdmo5WEhIckExMnpFYkFTZ0dZaCtVbUU1cWl6b0R2U05mViIsIm1hYyI6ImZiNDZlZDQwNTY2ZGFkZjMxNjNiMzJkMWU2OWJkYzRmOGVmOGQ4MjU4YzIyNjI2NTZhZmE1NDIxZTI4NmQ4M2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+