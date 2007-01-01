Жаркий старт недели ждет жителей Калужской области

Понедельник, 21 апреля, встретит жителей Калужской области по-настоящему летней погодой.

Синоптики обещают солнечный и практически безоблачный день без осадков.

Столбики термометров поднимутся до +25°C, что значительно превышает климатическую норму для этого времени года. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с, с отдельными порывами до 11 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст., что соответствует комфортному уровню для большинства людей.

По народным поверьям, такая необычно теплая погода в конце апреля предвещает:

Если солнце на Якова (так в старину называли этот период) яркое и жаркое - лето будет урожайным.

Сухой апрель - к грибному лету.

Теплый ветер с юга в это время сулит раннее цветение садов.

Метеорологи рекомендуют использовать утренние часы для прогулок, пока солнце не достигло пика активности. Не забывать про головные уборы и солнцезащитные средства

Пожилым людям и тем, кто страдает от перепадов давления, стоит ограничить пребывание на открытом солнце

Такой солнечный день - прекрасная возможность зарядиться энергией на всю рабочую неделю.