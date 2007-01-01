+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается теплая погода без осадков
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается теплая погода без осадков

Дмитрий Ивьев
18.04, 05:15
0 502
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данным синоптиков, 18 апреля установится комфортная погода, которая порадует жителей региона.

Небо будет преимущественно облачным с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром воздух прогреется до +15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +23 градуса.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с, что не окажет значительного влияния на общую комфортность погодных условий.

Такая погода отлично подойдет для прогулок на свежем воздухе, занятий спортом и других активностей на улице.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNlYnRLUjlNUHlZY1RENytzNGdhTXc9PSIsInZhbHVlIjoiZHR1M253ZWI1dktnWE1VUFVUSHBUM3ZTK20vOUJSWGw2QW5BNTNIU0tsQ0VHd2lBM2t0NHFrSENrTm5kellJM1l1S1hVc0ZvdVVmT1dDaC8xYTBkbFc3akFodEJEV3JDbVV3ZVBWMUM3V0V3K0FhbUdxZlpPTVozZ0I1d0lHVi9hWFZkRkkzR2w3WEh5cWdoZzlmY2pRT1BZaEtyVVozY2UvVC9PUDREdHd6VmhxVllzdFJNbGNOSUpvd0FaZU9NQ2xJTlhJTW96SlJ6eUcxKzZyN3N5K0gvYkhsVE42czR5VjRuSlluenhXdWQ4UENlYytZSW8xaFBRU1ZMeFEvcGh4WVBOQm5VRGlRdFVvSUFuZXFPaHRMK01wNlFOZ1d2ZmRvU05kYmprZXNzOEtuV3A0ZlJkcHlZaWovcDIvd3d5VGdLVFBwOVFsM3VDSDJaWityUHVUb3o4MGNETE5sWTgxTzIwdFhNc0Y0UEdodWxyc2svd2xYRmV4U05DUWVUam1DNmhDRXZodGN1UVNBaVdFRElHS3lETnVEb2lXbkgwN1RYMlYwZThKYjdZY3pqazA4N0RobkhRVy9samZGdCIsIm1hYyI6IjAxZTRiYWIyYzM5MTNkNzA1MGYyOWYyYmMyNTQwYzE1YTU0NDE5NjJmY2FmNjI4MmIwYWYxNzE1ZmMyMDJlZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkI4aDhvR2JTcVA0RE9qcHlLWW1aUmc9PSIsInZhbHVlIjoiMkpOTGlodXlRd2ovWmNFdUZhOUYyZmhEWU94eXIyMGV3RFd4cFpPbG1VMUFtaU5JOTZHajVlL0E4VEI2OUhPM2RIN2RGMFNHa2JNTy9rZC9XL0JmODlCSnBFNkIrUXh1U0dyYmdlZDM0bTdubHo3TGs4a2JCRmlyZlF1MXZsbW5tQzA5cXpISmVnWnFwdHlEYXp3R0xPZDYrTFIwSTlSVXp6b2JMZ1VPRnM4R1ZXeHo4ZVJEenBRZG84VU1xb2E3bzY3K2JXVGk2ZnJIT3hCZVlkSnlFVFJWVGswOEw2amRHTWE0Q1A5WnVKSnl4elRENGl0a05oQklYdVhYdDhYQ2FOcXVtTThldGdydEZMN2tpRUNhMXBwQytSci9BMVFjOElJQjBOZ0gvQ3BHOWpJaTFkSlRHY01NdTlHQ2RxYi9ZRUlmMm8rMUgxLzMvd1JZaytZQWRKOWxmaVV5RCtJRzE0QkpRYlAxT0NyUEM3NUVuUTVTWWdXTHdBZ1hIV3ZaNXFlOW9kVG9ENTNvNlJ5NWVzVVBtaXZ4T1BuVmkvd0tBYWphcnEwWndaZHUxQTlwL0h6dU5xT3gvMzc1QVdyUEtGMHQ4eVI0QnNCaGRoNEt6Q3UzY2xldXEramFrTkI5Ti9HOVZwMjY1WXUxaVIzR2tqTGE0R2JHbVY0WGtJODNOd3lwb21rejdUaXBVM29zMkduS0h2QjVzR3VuOUZVTE5XSWZONW00NGh4OUVCa1RhOWJHK2xab01zSEk4NDA1WEI3OUszOHYrVkVPTStJNkVCVTZFSE1NUmVmSU5za2lLQjZ4TStsTUJBT1dKU2Z1VmNkbkE0R004b1ppcUk0SyIsIm1hYyI6ImFlNTlmN2U3YmVkMWRjYzMwYTMzYTZkMzA5ZWE4YTBlNjlmNGQ4NmE4NWViYzM2OTA1Zjg4MjRhZDIxMmYyMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+