В Калужской области ожидается теплая погода без осадков

По данным синоптиков, 18 апреля установится комфортная погода, которая порадует жителей региона.

Небо будет преимущественно облачным с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром воздух прогреется до +15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +23 градуса.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с, что не окажет значительного влияния на общую комфортность погодных условий.

Такая погода отлично подойдет для прогулок на свежем воздухе, занятий спортом и других активностей на улице.